Vecinos del barrio Fray Luis Beltrán denunciaron esta madrugada un nuevo intento de usurpación en una vivienda ubicada en Las Dalias al 3100, la cual se encuentra en estado de abandono y destinada a demolición.

Según el testimonio de una vecina de 49 años, alrededor de la medianoche observó, junto a otros residentes, que una familia ingresaba al inmueble con intenciones de ocuparlo. La denunciante aseguró que no era la primera vez que intentaban usurpar la propiedad, aunque en ocasiones anteriores los propios vecinos habían logrado impedirlo.

Ante la situación, la mujer se comunicó con el 911 para dar aviso, dejando constancia de que hasta el momento no se logró ubicar al propietario del lugar.

En ese marco, personal de la Comisaría Decimoquinta se presentó en el lugar y, tras realizar un relevamiento vecinal, consiguieron identificar al sospechoso, un hombre de 31 años.

Finalmente, la Fiscalía de Flagrancia N° 12, a cargo de la Dra. Simón, dispuso la notificación del imputado por el delito de “Usurpación”, aunque sin medidas restrictivas sobre su libertad.

