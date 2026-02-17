Seis hombres mayores de edad fueron aprehendidos en la tarde del lunes 16 de febrero en inmediaciones de la Ruta 226, a la altura del kilómetro 5, acusados de intentar usurpar terrenos ubicados a la vera de la traza mediante la instalación de una empalizada precaria.

Ads

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo y efectivos de la Comisaría Decimosegunda, quienes constataron que los involucrados se encontraban delimitando lotes de manera irregular en el sector.

Los aprehendidos tienen 23, 25, 26, 29, 30 y 32 años. Tras la intervención policial, se dio aviso a la UFI N° 12, a cargo del Dr. Ferreyra, que avaló lo actuado y dispuso la notificación de los seis imputados por el delito de usurpación (Art. 60 del Código Procesal Penal). Posteriormente recuperaron la libertad en los términos del Art. 161 del mismo cuerpo legal y se ordenó el retiro del cerco instalado.

Ads

Dos con pedidos de captura

Durante la identificación se constató que dos de los aprehendidos registraban capturas activas.

Ads

El hombre de 32 años presentaba un pedido vigente por delitos contra la fe pública y contra la propiedad, entre ellos falsificación o adulteración de documento público, uso de documento falso y tentativa de robo, además de antecedentes por infracciones a la Ley 23.737 y otros hechos. En comunicación con el Juzgado Correccional N° 3 de Mar del Plata, se dispuso su comparendo a primera hora del miércoles.

Por su parte, el hombre de 30 años tenía captura activa por amenazas calificadas y antecedentes por delitos contra la propiedad, infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegal de arma de fuego. Interviene el Juzgado Correccional N° 1 de Mar del Plata, que también ordenó su presentación en la misma fecha.

Antecedentes de los restantes implicados

Ads

El hombre de 29 años registra antecedentes por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil e infracciones contravencionales.

El de 25 años cuenta con antecedentes por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil e infracciones contravencionales.

El de 26 años posee antecedentes por hurto en comercio y averiguación de identidad.

En tanto, el joven de 23 años no registra impedimentos legales vigentes al momento del procedimiento.

La investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía interviniente.