El Municipio desalojó a 21 personas de una vivienda usurpada: siete son menores
El operativo se llevó a cabo en un domicilio situado en Moisés Lebensohn al 1852, donde además las autoridades secuestraron un arma de fuego.
A través de las secretarías de Seguridad y Desarrollo Social, el Municipio llevó adelante esta tarde un operativo de desalojo en una propiedad usurpada, ubicada en Moisés Lebensohn al 1852, mediante el que retiró a 21 personas, de las cuales siete eran menores, y secuestró un arma de fuego.
En paralelo, el personal de la División de Inspectoría y Maltrato Animal de Zoonosis rescató a 38 gatos, que ya fueron ubicados en un hogar de tránsito.
Según informaron desde el Gobierno comunal, de este modo le dieron respuesta a los reclamos de vecinos de la zona que veían en ese domicilio y en sus ocupantes un polo de conflicto permanente.
“Este operativo se concreta gracias a investigaciones judiciales que se llevaron adelante a través de la Fiscalía 12 de Usurpaciones, a cargo de Luis Ferreira”, señaló el titular de Seguridad municipal, Rodrigo Gonçalves, quien añadió que se encontraban "frente a una situación en donde algunos propietarios vieron vulnerados sus derechos, puesto que un grupo de personas usurparon su domicilio particular”.
“En función de esto -y como auxiliar de la justicia desde el ámbito municipal- se dio acompañamiento a lo establecido por el fiscal. Pudimos irrumpir en el lugar, controlar la escena, desalojar a las personas que estaban allí indebidamente y abordar cuestiones sensibles, como contención a menores y control estructural y de seguridad de la propiedad”, afirmó el funcionario.
En última instancia, remarcó que “siempre” acompañarán a la Justicia “cuando el objetivo es restablecer estos derechos que son vulnerados indebidamente”, al mismo tiempo que expresó que estarán "prestos a actuar para llevar adelante este tipo de acciones”.
