Salud digital: cómo acceder a turnos y consultas médicas online en Mar del Plata
La app Salud MGP permite gestionar turnos en CAPS y CEMA y acceder a consultas virtuales durante todo el año, además de articular con la red sanitaria municipal.
La app Salud MGP permite gestionar turnos en CAPS y CEMA y acceder a consultas virtuales durante todo el año, además de articular con la red sanitaria municipal.
Así lo destacó el Director de la Facultad de Medicina, Adrián Alasino. Aproximadamente, cada estudiante voluntario lleva adelante 23 comunicaciones
Le permite al paciente registrar el nivel de cetonas, glucosa y el número de convulsiones durante el día.
El Centro de Telemedicina Central (CeTec) del Ministerio de Salud bonaerense incorporó nuevas sedes en cuatro regiones sanitarias y articuló con 13 universidades nacionales, entre las que se encuentra la UNMdP. 120 estudiantes convocados hicieron las capacitaciones del programa en Mar del Plata, seg
Desde el Ministerio de Salud bonaerense detallaron que se amplió su capacidad para detectar casos de coronavirus al incorporar nuevas sedes en cuatro regiones sanitarias y articular la comunicación con 13 universidades nacionales, donde se destaca la de Mar del Plata.
Una acción que se lleva adelante ya en empresas mineras, en la actividad petrolera y en centrales hidroeléctricas. Su propósito es el de brindar atención en lugares alejados. Algunos barcos ya la practican. El proyecto se llama UAR y es de una reconocida prepaga nacional.
La teleconsulta ya había sido implementada en la ciudad para atender y acompañar a distancia a los infectados y al personal de salud. La Subsecretaría de Modernización local indicó que ahora se encuentran en proceso de realizarlo para mantener un seguimiento de los casos.