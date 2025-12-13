Más de 12.200 personas iniciaron consultas médicas a través del sistema de Telemedicina del Municipio desde su lanzamiento el 30 de julio, en el marco de una estrategia que busca ampliar el acceso a la salud y optimizar la atención primaria. La herramienta funciona mediante la app SALUD MGP y permite realizar videoconsultas con profesionales sin necesidad de trasladarse.

Según datos oficiales, la plataforma ya cuenta con 13.052 usuarios registrados y mantiene un promedio de 320 nuevos inscriptos por semana. Del total de consultas efectivamente realizadas, el 81,8% correspondió a Clínica Médica de Adultos y el 18,2% a Pediatría, lo que refleja una alta demanda vinculada a patologías generales y atención infantil.

El sistema está integrado a la red sanitaria municipal y permite derivaciones en tiempo real a los CAPS, centros de atención 24 horas, el CEMA y el SAME, según la complejidad del caso. Además, cuenta con conexión directa con la línea 109 para situaciones vinculadas a salud mental.

Desde la Secretaría de Salud destacaron que el 90,5% de las consultas se resolvió dentro de la plataforma, mientras que solo el 9,5% requirió derivación a atención presencial. El tiempo promedio de espera fue de dos minutos y cada consulta tuvo una duración media de seis minutos, datos que muestran una mejora en la eficiencia del circuito.

En cuanto a los motivos de consulta, en adultos predominaron los cuadros respiratorios, seguidos por gastroenterología, traumatología y dermatología. En Pediatría, las enfermedades respiratorias y las afecciones dermatológicas concentraron la mayor parte de las consultas, junto con casos de fiebre, tos y otitis.

Desde el Municipio remarcaron que la telemedicina no reemplaza la atención presencial, pero sí permite llegar antes, orientar mejor y evitar que los cuadros se agraven, especialmente fuera del horario laboral, franja en la que se registró casi el 60% de las videoconsultas. La plataforma continúa sumando mejoras y mantiene una valoración positiva por parte de los usuarios.