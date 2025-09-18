Un promedio de 400 usuarios por semana ya utiliza el servicio de Telemedicina que la Secretaría de Salud municipal lanzó el pasado 30 de julio a través de la aplicación Salud MGP. Este servicio busca mejorar el acceso al sistema, reducir los tiempos de espera y garantizar atención las 24 horas, los 365 días del año.

De los 5854 pacientes que accedieron a la plataforma, 4562 realizaron consultas, aunque el 25% no pudo validar sus datos, principalmente por residir fuera de General Pueyrredon. Del total de consultas efectivas, el 84% correspondió a Clínica Médica de Adultos y el 16% a Pediatría, con un 93% resueltas en la plataforma y un 7% derivadas a consultas presenciales.

El informe revela que el 80% de los pacientes atendidos no contaba con obra social, mientras que el 20% tenía cobertura. El tiempo promedio en “sala de espera” fue de dos minutos, y la duración media de cada consulta fue de seis minutos. Los diagnósticos más frecuentes incluyeron casos respiratorios, gastroenterología, dermatología, cardiología, salud mental y oftalmología. El 64% de las videoconsultas se realizaron entre las 12:00 y las 00:00.

Para utilizar el servicio, los usuarios deben actualizar la aplicación Salud MGP en Google Play Store para habilitar audio y video, e ingresar su correo electrónico en la sección “Mi perfil” para recibir constancias y recetas. Es requisito tener domicilio legal en General Pueyrredon. Los vecinos acceden con su DNI y contraseña, solicitan un turno, seleccionan el tipo de atención (clínica médica o pediatría), responden preguntas básicas y se conectan por videollamada con un médico, quien puede indicar tratamientos o emitir certificaciones.

La plataforma está integrada a la red sanitaria municipal, permitiendo derivaciones en tiempo real a Centros de Atención Primaria, Centros de Atención 24 horas, el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) y el SAME, según la complejidad del caso. Además, cuenta con un vínculo directo con la línea 109 para situaciones de crisis en salud mental, asegurando una respuesta inmediata.

La subsecretaria de Salud, Stephanie Schon, indicó que “no se trata únicamente de incorporar tecnología, sino de avanzar hacia un nuevo paradigma sanitario, más flexible, accesible, personalizado y cercano a la realidad de las personas”. Además, destacó que “la atención por demanda espontánea a través de la teleconsulta permite que todos los vecinos, sin distinción de edad, condición social o ubicación geográfica, accedan de manera inmediata a una consulta clínica o pediátrica”.

Quienes necesiten asistencia para registrarse o tengan dudas pueden acercarse a la Oficina de Telemedicina en el CEMA (Pehuajó 250), de lunes a viernes de 07:30 a 14:30, comunicarse al 4991024 o visitar cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud en sus horarios habituales. Más detalles en la web oficial de www.mardelplata.gob.ar/telemedicinaweb.