El Municipio recordó que se encuentran disponibles herramientas digitales para solicitar turnos en CAPS y CEMA y acceder a telemedicina las 24 horas, los 365 días del año, a través de la app SALUD MGP o la web oficial, con atención en toda la red sanitaria local.

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Desde la Secretaría de Salud informaron que los usuarios pueden gestionar turnos sin salir de su casa, especialmente durante los meses de bajas temperaturas. Para ello, deben descargar la aplicación Salud MGP desde Play Store o desde el sitio web municipal (www.mardelplata.gob.ar/aplicaciones), registrarse con DNI y número de celular, y seleccionar especialidad, día y horario.

Quienes aún no estén registrados como pacientes deberán acercarse por única vez a su CAPS para completar el alta administrativa. Además, para solicitar turnos de familiares, será necesario realizar previamente la vinculación presencial de los datos.

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Las especialidades disponibles en los CAPS incluyen Clínica Médica, Medicina General, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Nutrición, Odontología y Salud Mental.

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La plataforma también permite gestionar turnos para el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA). En estos casos, el profesional del CAPS carga la orden de derivación en el sistema para que el paciente pueda solicitar el turno desde la app o la web.

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Algunas especialidades requieren auditoría previa -como cirugía general, diabetología, neurología adultos, infectología y reumatología- por lo que el turno podrá solicitarse a partir de los 15 días posteriores a la consulta. En cambio, áreas como cardiología, dermatología, oftalmología, oncología, neumología y traumatología cuentan con habilitación automática.

En paralelo, la herramienta de telemedicina permite consultas médicas virtuales en clínica médica y pediatría, con disponibilidad permanente. El sistema busca mejorar el acceso a la salud, reducir tiempos de espera y evitar traslados innecesarios, especialmente en zonas alejadas o para personas con movilidad reducida.

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La plataforma está integrada con toda la red sanitaria municipal, permitiendo derivaciones en tiempo real a CAPS, centros de atención 24 horas, CEMA y SAME, además de contar con vinculación directa con la línea 109 para situaciones de crisis en salud mental.

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Para recibir asesoramiento, los vecinos pueden acercarse a la Oficina de Telemedicina del CEMA (Pehuajó 250), de lunes a viernes de 07:30 a 14:30, o consultar el manual de uso en www.mardelplata.gob.ar/telemedicinaweb.

Asimismo, se recuerda que hay CAPS con guardia las 24 horas: Ameghino (Luro 10052), Batán (calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (calle 11 Nº360 entre 8 y 10) y Oñativia (José Hernández 475). Además, el Centro de Salud Alto Camet (Cura Brochero 7100) cuenta con demanda espontánea de 08:00 a 18:00.

Por otro lado, el área de Zoonosis y Bienestar Animal dispone de un chatbot vía WhatsApp (2235280718), las 24 horas, que permite realizar consultas y gestionar información vinculada al área, complementando los servicios digitales del Municipio.