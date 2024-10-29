Se derrumbó un hotel en Villa Gesell: bomberos buscan al menos 7 personas atrapadas entre los escombros
El hecho ocurrió minutos después de la 1 de la madrugada de este martes. En el lugar funcionaba el Hotel Dubrovnik.
El hecho ocurrió minutos después de la 1 de la madrugada de este martes. En el lugar funcionaba el Hotel Dubrovnik.
Además, afirmaron cuales son las zonas más "rebeldes" en las playas locales.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Ayacucho al 5800, en el barrio Villa Primera. Conocé cómo denunciar casos de maltrato animal y postularse como hogar de tránsito.
La rescatista marplatense, creadora de la cuenta @_rescatandohuellas, analizó la Ley Conan y consideró que existen situaciones que no son tenidas en cuenta. “También existe el maltrato animal y el abandono en las propias casas”, cuestionó.
En el Día del Bombero Voluntario, el jefe de ese cuartel, Sergio Mostafá, repasó su trayectoria, la capacitación que reciben los aspirantes y el rol clave que cumplen.
Esta tarde se realizó la competencia de rescate por equipos en el marco de la Copa "Guillermo Volpe" donde Playa Grande ganó por tercera vez consecutiva.
El piloto se encuentra bien y en buenas condiciones en la localidad de Cholila. La avioneta se rescatará en algún otro momento”, confirmaron fuentes oficiales.