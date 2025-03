En el marco de la finalización de la temporada de verano en Mar del Plata, el sector de guardavidas de la ciudad expresó los primeros balances de labor que atravesaron. Si bien no hubo muertos que lamentar por inmersión, su secretario general, Néstor Nardone afirmó a El Marplatense que “se trabajó muchísimo debido a las corrientes y vientos que se presentaron”.

Además, explicó en que zonas se concentró el mayor labor y cuál fue el turismo “más rebelde” dependiendo la ubicación: “No les importa nada, ellos llegan y quieren meterse al mar”, destacó.

"Lo que detectamos es positivo, a nadie le escapa que la concurrencia en Mar de Plata fue bastante más de lo que se esperaba y en ese sentido se trabajó bastante. Hubo mucho rescates, el mar tuvo complicaciones, pero lo analizado es positivo ya que no tuvimos ningún muerto por inmersión", dijo.

"Todo tiene que ver con las corrientes, con los vientos y sí, se rompió el mar, hubo un temporal que lo dejó marcado con muchas canaletas. Entonces fue por ello que hubo más trabajo que en otros años", agregó.

Puede interesarte

Con respecto al comportamiento del turismo, Nardone indicó que "depende del lugar. La gente que se concentra en las playas céntricas no obedecen, no respetan las indicaciones, no les importa nada, ellos llegan y quieren meterse. Y después hay otros puntos en donde las personas que van si respetan, por ejemplo en la zona sur".

Y agregó que "la gente cuando llega a Mar de Plata quiere meterse al agua y no le importa las indicaciones del mar. También hay un factor que influye y es el tipo de afluencia de público, la cantidad de personas que concurren a las playas populares que muchas veces es incontrolable y eso hace que los rescates sean múltiples".