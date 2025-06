En el marco del Día del Bombero Voluntario, Sergio Mostafá, jefe del cuartel de Sierra de los Padres, compartió su experiencia, la formación que requiere el oficio y el rol que cumplen dentro de la comunidad. Con casi 25 años de servicio, reflexionó sobre las exigencias del trabajo y el vínculo emocional que se forma dentro del cuerpo.

“Para ser bombero, se abre un curso obligatorio de ingreso en la institución que permite capacitar al participante entre 8 meses y un año, donde desarrollan todo lo relacionado a trabajos sobre incendio, rescate vehicular y socorrismo. Y después hay otras especialidades, como rescate con cuerdas o estructuras colapsadas”, explicó en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata (103.7).

Más allá de lo técnico, Mostafá remarcó el sentido de pertenencia que caracteriza al equipo. “Nosotros decimos que los bomberos son nuestra segunda familia porque gran parte del tiempo, una vez que terminamos de trabajar y tenemos que cumplir las diferentes tipos de tareas administrativas u operativas, lo pasamos con nuestros camaradas, compañeros o amigos dentro del cuartel”.

Con la experiencia que otorgan los años, sostuvo que el oficio se vuelve más natural, aunque no menos riguroso. “A esta altura del partido, después de casi 25 años de servicio, uno ya está acostumbrado al trabajo, pero el tema son los primeros años y las experiencias iniciales, que son las que te van formando. Nosotros capacitamos e instruimos a todo el personal, a quienes les decimos que primero está la seguridad de uno, y segundo y tercero también. Tenemos que tratar de no correr riesgo en los lugares donde estamos o vamos a ingresar, ya que si bien siempre hay peligro en cada servicio de emergencia, buscamos no exponernos en su totalidad”.

En ese sentido, subrayó que cada operativo tiene un protocolo de seguridad preciso. “Tratamos de cuidarnos entre todos, y para eso en cada servicio hay un jefe de seguridad que se encarga de saber cómo está la situación y determina si el personal puede ingresar o no a la vivienda”.

Lejos de la idea tradicional de que los bomberos solo apagan incendios, Mostafá detalló que las intervenciones son diversas: “Cuando se habla de bomberos, se dice que apagan incendios, pero en realidad hay un montón de servicios que prestamos. A veces nos tocan rescates o búsquedas. Nos pasa en la sierra, donde a veces la gente se pierde y encima puede tener una lesión. Entonces, es una búsqueda hasta dar con las víctimas y después rescatarlas”.

El cuartel tiene influencia en más de 14 barrios de la zona y, según explicó, muchas veces los vecinos recurren a ellos por la demora del sistema de salud. En ese marco, señaló que “el SAME tiene demoras o complicaciones para llegar”, por lo que implementaron un protocolo de respuesta rápida: “Cuando apenas nos llaman, ya activamos al SAME, al mismo tiempo que asistimos al domicilio o la vía pública y le brindamos los primeros auxilios para estabilizar al paciente hasta la llegada del personal médico”, expresó.

Su propia historia dentro del cuerpo comenzó como algo inesperado. “En el año ´92 tenía a mi padre y a mi cuñado trabajando en los bomberos voluntarios de Santa Clara del Mar, y me dijeron que necesitaban a un cuartelero, que es quien se dedicaba a atender el teléfono y disparar la alarma en caso de una emergencia. Fui a cumplir esa función, pero cada vez que tocaba la sirena veía que todos los bomberos dejaban sus cosas, corrían, entraban al cuartel, se cambiaban y salían a cubrir el servicio de emergencia, y eso fue lo que un poco me atrapó”.

Por último, el jefe del cuartel de Sierra de los Padre también considera esencial el trabajo con las infancias para transmitir la vocación. “La mejor forma de poder inculcar a los más chicos es a través de los colegios y los jardines de infantes. De chicos, todos salíamos del colegio y queríamos ser bomberos, policías o médicos, pero ya eso casi no se ve en la actualidad. Cuando nos convocan los jardines o los colegios, nos encanta asistir porque es una de las formas de enseñarles cómo funciona el sistema tanto de salud como de seguridad”.