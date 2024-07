La rescatista marplatense Hilen Elesci opinó acerca del proyecto de ley conocido como “Ley Conan”, el cual tiene el objetivo de endurecer las penas contra el maltrato animal en la Argentina, y si bien señaló que le faltan puntos por abordar, dijo que “ya la iniciativa es muchísimo”. Por su experiencia, indicó que "a los animales no se los tiene en cuenta para nada”.

Elisci rescata perros en grave estado, los cura y les encuentra un hogar. Muestra los resultados en su cuenta de Instagram (@_rescatandohuellas), la cual también funciona para hallarle un dueño a los animales que rescata. Además, por los gastos que este trabajo conlleva, acepta donaciones para seguir salvando y haciendo feliz a más animales.

Ley Conan

“El proyecto busca ampliar la pena porque era muy baja. Igual creo que tiene algunas falencias, ya que falta tratar la problemática de los criaderos y las extracciones de sangre en perros y gatos con fines de lucro. De tracción a sangre y de experimentos con animales ni se habló, faltan muchas cosas”, sostuvo Elisci, quien más allá de entender que es un proyecto al que le falta desarrollo, destacó la iniciativa.

A pesar de que consideró que “está crudo”, se mostró optimista y manifestó que “es una iniciativa buenísima por el hecho de que se pueda empezar a plantear y a tener en consideración a los animales”.

“Viajo a Buenos Aires y veo a los caballitos parados todo el día esperando a que las familias se saquen fotos con ellos. Todo ello quedó olvidado, pero es importante que se empiece a hablar de algo. Se pueden y deben modificar las cosas, aunque ya la iniciativa es muchísimo. En años que hago esto, lamentablemente a los animales no se los tiene en cuenta para nada”, expresó la rescatista local.

Asimismo, aclaró que el proyecto buscaría “multar a quienes dejen animales en la ruta”, a pesar de que añadió que “también existe el maltrato animal y el abandono en las propias casas”, donde “animales con dueños se encuentran en un estado de abandono total, atados a estacas en los patios, sin cucha ni techo”.

En ese sentido, contempló: “Es súper doloroso saber que perritos se mueren atados por el frío. No tienen ningún tipo de reparo y la alimentación no es la adecuada”.

Entonces, contó que el año pasado fue a buscar perros por la jornada de castración de Zoonosis y se encontró a un cruza con Dogo “atado” y en un estado “esquelético”, por lo que le pidió a la dueña que se lo diera y no aceptó. Luego realizó la denuncia y a los dos días, cuando volvió al quirófano móvil, encontró al perro muerto. “Estaba encadenado y la familia ni siquiera sabía que estaba muerto. Es impresionante. Y no es la primera vez que me pasa. No es solo el abandono en la vía pública, sino también en las casas”, puntualizó Elisci.

Por otra parte, hizo hincapié en el caso que movilizó a la Ley Conan, que se trató de un video en el que se ve que el conductor de un micro escolar atropelló a una perra en Lanús, y remarcó que “los animales tienen que tener voz y nosotros representarlos”.

“Es muy indignante, una lucha diaria. Rescato hace muchos años y ves a cada uno con su personalidad, cómo llegan y cómo les cuesta volver a confiar. Ves la manera en que interactúan con los otros perros y cuando abrís la puerta se esconden en el primer hueco que consideran que están más protegido. Te das cuenta el daño psicológico, pero son tan resilientes y con el tiempo vuelven a confiar. Tenemos tanto que aprender de ellos”, sentenció la marplatense.

La iniciativa propone incrementar las penas por maltrato y crueldad hacia los animales con prisión de tres meses a tres años y multas de cinco a veinte veces el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para quienes cometan malos tratos, y hasta cinco años de cárcel y multas treinta veces el SMVM para aquellos que cometan actos de crueldad. Además, introduce nuevas sanciones para quienes causen debilitación permanente, abusos sexuales, tortura o mutilación de un animal.