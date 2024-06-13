perros en adopción

Seis perros buscan hogar por el cierre de un refugio de Mar del Plata
Los interesados en adoptar se pueden comunicarse con las voluntarias al 223 671-2290 o al 223 497-9570.
Los interesados en adoptar se pueden comunicarse con las voluntarias al 223 671-2290 o al 223 497-9570.
Proteccionistas participaron del lanzamiento del PetRun Palestra para concientizar sobre la importancia de la castración.
La propiedad estaba ubicada en Luis Agote al 1300. Los animales fueron evaluados clínicamente y se encuentran en tránsito para una futura adopción responsable.
El emprendimiento se realizó en la Unidad 21 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.
El episodio de maltrato animal ocurrió en Veracruz, México, y está siendo investigado por la policía local.
Desde la dependencia municipal remarcaron que la cantidad supera ampliamente los datos de otros períodos similares. Además, recibieron la visita de las actrices Luisa Albinoni y Cristina Alberó, quienes recorrieron las instalaciones