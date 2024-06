Irma, conocida como “Bocha” por todos los vecinos, ha dedicado gran parte de su vida a rescatar perros abandonados y maltratados en Mar del Plata. Con el objetivo de darle una nueva oportunidad a animales indefensos, alquiló un lugar que con mucho trabajo convirtió en refugio.

Sin embargo, a los 80 años reconoce que no tiene la misma energía que antes y se propuso un objetivo: dar en adopción a los últimos perritos antes de cerrar el lugar que tanta alegría le dio a los animales y familias de la ciudad.

“Toda la vida ha tenido un refugio con no menos de 70 perros a cargo, el invierno pasado nos ha pedido ayuda para empezar a dar los animales porque se veía cansada después de tantos años de este laburo”, contó Hilen Elisci proteccionista, rescatista y voluntaria en el refugio de “Bocha”.

La tarea nunca fue fácil, “en el tiempo que la ayudamos, sacamos aproximadamente 60 animales en adopción y ella siguió rescatando algunos, de gente que le pedía ayuda, han seguido tirando perritos en el refugio y entraron algunos por maltrato”, señaló.

En los últimos días comenzó una fuerte campaña para dar en adopción a seis perritos que hace tiempo que esperan una familia. “Está ‘Chichi’, la más vieja de edad, una paticorta divina, después están ‘Saky’ y ‘Ringo’ que son los perritos que hace más tiempo que están en el refugio, han pasado prácticamente toda su vida en el canil. Si bien se les podía brindar agua y comida, es muy difícil con 70 perros darles un mimo diario a cada uno o estar para ellos”, explicó.

La lista la completan “Agustina”, una perra mediana super cariñosa; “Palermo”, un macho de cinco años de tamaño mediano que se relaciona bien con otros animales; y “Cuba” una perra que volvió recientemente al refugio debido a que su adoptante tiene problemas de salud y no puede brindarle la atención que necesita.

“Un refugio no deja de ser un canil en donde los perros reciben alimento, pero también es un lugar donde los animales están olvidados y necesitan una familia”, destacó la rescatista.

No obstante no son los únicos que existen, ya que “continuamente llegan mensajes a nuestro WhatsApp o nuestra página de Instagram, hay casos que podemos ayudar y otros tantos que no porque se hace inmanejable. Hoy en día nosotras estamos ayudando al refugio, no es nuestro, pero somos Nuria, Lorena, Agustina y yo, cuatro amigas que nos encargamos de ayudar tanto a este refugio como a otros casos que nos llegan”.

Desde el voluntariado, “debemos estar abajo de los 40 perros a cargo y esto es continuo, este mes estamos con una deuda de dos millones, el mes pasado de 4 millones, realmente es un día a día”, aseguró.

A pesar de que el trabajo constante, “las principales dificultades que tenemos es conseguir familias que adopten con el corazón. Hay mucha gente que ve la situación del animal, te pide el que le pareció según el estereotipo el más lindo y no adoptan por necesidad, sino por gusto. Cuesta mucho llegar a que adopten con los ojos cerrados”, remarcó.

“Ni hablar de la deudas que se hacen enormes, hay épocas donde tenemos mucha ayuda para difundir y otras donde no. Sin embargo, es una gran herramienta que necesitamos, que la gente haga un click para poder llegar a más hogares y que los perros tengan su lugar definitivo y poder rescatar a otros”, agregó.

En el caso del espacio de “Bocha”, “El refugio no seguirá recibiendo animales porque la dueña está muy cansada, tiene 80 años. Cerrará en 10 días, el predio se alquiló a otra persona, así que tenemos ese tiempo para desalojar. Ella del refugio se va con alrededor de 10 perros, sumados a los que están buscando hogares y no han tenido la suerte de ser elegidos”, aclaró.

Por lo tanto, “la gente puede ayudar siempre, es un trabajo diario, nos pueden seguir en la página de Instagram que es @_rescatandohuellas para ver lo que sucede, lo que plasmamos es un cuarto del laburo que hay detrás de cada rescatado”.

“Ya sea, donando mantas, collares, correas, medicamentos, se necesitan un montón de camas o colchonetas para los perritos, ayuda económica para comprar insumos, alimentos y antiparasitarios”, concluyó.