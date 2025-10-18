Las divisiones de Inspectoría y Maltrato y Bienestar Animal de Zoonosis de la Municipalidad, en conjunto con el Gabinete de Usurpaciones y Desalojos de la DDI y la Unidad Fiscal Nº12, retiraron ocho perros de una vivienda ocupada ilegalmente ubicada en Luis Agote al 1300.

La operación se realizó recientemente tras una denuncia avalada por la Fiscalía Nº12, a cargo de Luis Ferreyra, quien emitió con rapidez una orden de allanamiento y retiro de los animales. Los perros fueron evaluados clínicamente y se encuentran en tránsito para una futura adopción responsable.

En este contexto, la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal del Municipio puso a disposición un formulario web para que los vecinos se inscriban como hogares de tránsito y faciliten adopciones responsables. El enlace para registrarse es https://bit.ly/Transitoparaadopcion.

Se aclaró que desde las redes oficiales del Municipio se difunde información sobre los animales en tránsito, incluyendo su disponibilidad para adopción y la atención veterinaria requerida.

Además, para que el personal de Zoonosis pueda intervenir en casos similares, se recomienda realizar la denuncia en la comisaría más cercana o completando el formulario en https://seguridad.gba.gob.ar/#/home.

Recordaron que una vez realizada la denuncia en línea, es necesario subir el número a la web del Municipio o presentar una copia en Canesa esquina Guanahani, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00.