Demoras en el DNI: solicitan al RENAPER que informe plazos actualizados y reales
La exigencia la hizo la Defensoría del Pueblo de la Nación. Detectaron retrasos que superan los 60 días en trámites regulares y más de 15 en modalidad exprés.
La exigencia la hizo la Defensoría del Pueblo de la Nación. Detectaron retrasos que superan los 60 días en trámites regulares y más de 15 en modalidad exprés.
“El objetivo es que ningún bonaerense se quede sin votar por falta de su documento”, explicaron desde el RENAPER.
Desde el 1° de febrero habrá nuevas autoridades en el organismo de identificación, la unidad antilavado, Transporte y el ente regulador del gas. Las decisiones quedaron formalizadas en el Boletín Oficial.
El organismo recordó que el problema se originó en una falla de la tinta utilizada en esos lotes. Señalaron que podrían presentar inconvenientes al ser escaneados bajo espectro infrarrojo.
Tras detectarse miles de pasaportes argentinos con errores de impresión, el organismo nacional dispuso un operativo especial en la Terminal de ómnibus de la ciudad para la verificación y reposición de documentos.
Una carpa fábrica del Renaper permanecerá instalada en Mar del Plata, mientras que once camionetas recorrerán las diferentes localidades balnearias a lo largo de la temporada.