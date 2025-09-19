La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) comunicó, en respuesta a un pedido de informes de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que los pasaportes argentinos emitidos entre el 12 de mayo y el 30 de junio de 2025, correspondientes a las series AAL314778 a AAL346228, AAL400000 a AAL607599 y AAL616000 a AAL620088, podrían presentar inconvenientes al ser escaneados bajo espectro infrarrojo en controles migratorios.

Según informó RENAPER, el problema se originó en una falla de la tinta utilizada en esos lotes, que no reacciona adecuadamente al escaneo infrarrojo, dificultando la lectura en oficinas migratorias.

“Esta medida de seguridad en particular resulta invisible al ojo humano, dentro de otras tantas que contiene el pasaporte, de allí que solo pueda detectarse sometida a los equipos citados”, explicaron desde el organismo. La provisión de insumos y el mantenimiento de los equipos de personalización de pasaportes están a cargo de una empresa alemana con más de diez años de experiencia y que ha producido más de diez millones de pasaportes argentinos sin inconvenientes hasta la fecha.

Para facilitar la verificación, RENAPER habilitó un sistema de consulta rápida a través de un asistente de WhatsApp, donde los ciudadanos pueden ingresar el número de su pasaporte y recibir una respuesta inmediata sobre si el documento requiere revisión. “Dicha revisión no implica necesariamente que exista una falla en el documento, sino que su impresión se encuentra dentro de los rangos que podrían presentar fallas en la tinta aludida”, aclararon.

Para quienes tengan viajes programados en los próximos siete días, se reforzó la atención en los Centros Integrales de Documentación en los aeropuertos de Aeroparque, Ezeiza, Mendoza, Córdoba, Rosario y Salta. Además, se habilitaron centros adicionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Paseo Colón 1093 e Intendente Bullrich 2), La Plata (avenida 7, Nº1074) y Vicente López (Maipú 100).

Para casos sin urgencia, RENAPER ofrece la reposición gratuita de los pasaportes afectados, con entrega a domicilio en un plazo de siete días. También se coordinó con las Direcciones Provinciales de Registros Civiles para garantizar la atención de quienes viajen al exterior desde otros puntos migratorios, como pasos fronterizos con Chile o Paraguay.

Respecto a la posibilidad de que los pasaportes sean legibles en Argentina pero no en el exterior, RENAPER indicó que esto depende de los equipos utilizados por otros países, los cuales deberían cumplir con las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

“Todos los pasaportes emitidos se consideran fidedignos y válidos debido a la conformidad del resto de medidas de seguridad con las que cuenta nuestro documento de viaje”, aseguraron, y se comprometieron a certificar o reemplazar los documentos según sea necesario. Además, se envió una nota a los representantes de la OACI en Montreal para evaluar la validación de estos pasaportes, considerando la robustez de sus demás medidas de seguridad.