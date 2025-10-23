El Gobierno nacional anunció que implementará un operativo especial del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos puedan retirar su Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de las elecciones que se celebrarán este domingo, y así fomentar una mayor participación en los comicios.

Ads

Esta medida incluye guardias extraordinarias y horarios extendidos durante el fin de semana electoral en los principales centros de documentación del país, donde se entregarán exclusivamente los DNI ya tramitados y listos para ser retirados.

Según informó el organismo, la disposición busca asegurar que ninguna persona quede impedida de votar por no contar con su DNI, un requisito indispensable para ejercer el derecho al sufragio. En tanto, las autoridades del RENAPER remarcaron que el operativo se centrará en la entrega rápida y personal de los documentos pendientes, y que la atención se realizará únicamente a quienes presenten la constancia del trámite correspondiente.

Ads

De este modo, el Gobierno intenta evitar demoras o congestión en las sedes del RENAPER, ya que la atención estará orientada a aquellas personas que ya iniciaron el trámite y necesitan el DNI con urgencia para poder emitir el sufragio este domingo. “El objetivo es que ningún bonaerense se quede sin votar por falta de su documento”, explicaron desde el organismo.

En territorio bonaerense, el operativo alcanzará a más de una decena de localidades. Entre los puntos habilitados se encuentran Berazategui, Hurlingham, Jáuregui, La Plata, Mar del Plata, Moreno, Olavarría, Pergamino, Quilmes Oeste, San Isidro, San Justo, Tigre y Vicente López, donde las oficinas abrirán entre las 08:00 y las 17:00, según la sede.

Ads

Puede interesarte

Al mismo tiempo, el organismo dispuso un refuerzo de personal en las sedes con mayor demanda, así como un sistema de verificación en línea para que los usuarios puedan consultar en el sitio web oficial del RENAPER si su DNI está disponible para retiro y cuál es la oficina más cercana a su domicilio.

Desde el Ministerio del Interior subrayaron que el operativo de guardias del RENAPER “busca eliminar cualquier barrera burocrática que impida el ejercicio del voto”, y explicaron que la logística fue diseñada para reducir los tiempos de entrega, garantizar la cobertura territorial y facilitar el acceso al documento en localidades alejadas o con alta demanda.

Es que el Gobierno considera que esta iniciativa es clave para impulsar la participación ciudadana en un contexto de creciente ausentismo electoral, por lo que las guardias del RENAPER se suman a otras acciones orientadas a fortalecer el derecho al voto y asegurar que cada elector pueda cumplir con su deber cívico sin impedimentos administrativos.

Ads

El RENAPER recordó cuáles son los DNI válidos para votar este domingo