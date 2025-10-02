El Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior, puso en marcha un operativo especial en Mar del Plata luego de confirmarse fallas en la impresión de miles de pasaportes emitidos en el país.

La magnitud del problema se conoció el 22 de agosto, cuando el Consulado argentino en San Pablo alertó por correo electrónico a los residentes argentinos en esa ciudad. Según estimaciones oficiales, más de 200.000 documentos quedaron bajo revisión, aunque el RENAPER calcula que entre 5.000 y 6.000 serían los realmente afectados.

En respuesta, el organismo instaló equipos especiales de verificación en el Centro de Documentación Rápida (CDR) de Mar del Plata, ubicado en San Juan 1521, donde los ciudadanos podrán comprobar el estado de sus pasaportes y, de ser necesario, gestionar la reposición inmediata.

Los horarios de atención en el CDR local son de lunes a viernes de 08:00 a 20:00, y sábados de 08:00 a 14:00, mientras que domingos y feriados se encuentra cerrado.

