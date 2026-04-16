La Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó al Registro Nacional de las Personas que adecúe la información publicada en sus canales oficiales, incluyendo su sitio web, para reflejar con claridad y precisión las demoras actuales en la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI), con el objetivo de que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas.

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La intervención se originó a partir de una investigación iniciada de oficio ante el incremento de consultas por demoras significativas en la gestión del DNI desde comienzos de este año. Según se indicó, los tiempos actuales superan ampliamente los plazos habituales del organismo.

La situación afecta tanto a quienes tramitan su primer DNI como a quienes realizan actualizaciones o reposiciones, incluyendo las modalidades regular y exprés, para ciudadanos argentinos y extranjeros. De acuerdo con los reclamos recibidos, los retrasos superan en muchos casos los 60 días en trámites comunes y los 15 días en los exprés, evidenciando una brecha entre los plazos informados y los tiempos reales de entrega.

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Desde la Defensoría advirtieron que estas demoras constituyen un obstáculo concreto para el acceso a un documento esencial, indispensable para el ejercicio de derechos civiles, políticos, sociales y económicos, así como para la realización de trámites administrativos, especialmente considerando que el ejemplar anterior queda anulado al iniciar la gestión de uno nuevo.

En ese sentido, remarcaron que el derecho a la identidad, reconocido en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, obliga al Estado no solo a emitir el DNI, sino también a garantizar su entrega en plazos razonables y con estándares adecuados de eficiencia en el servicio público.

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Si bien el RENAPER atribuyó las demoras a un proceso de modernización tecnológica y a la implementación de nuevas modalidades documentarias, la Defensoría señaló que estas circunstancias no deben traducirse en una afectación prolongada de derechos ni eximen al organismo de asegurar la continuidad y regularidad del servicio conforme a los plazos informados.

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Asimismo, subrayaron que el principio de buena administración exige transparencia, previsibilidad y eficacia, lo que implica brindar información clara, veraz y actualizada sobre los tiempos reales de tramitación y entrega del DNI, para evitar perjuicios derivados de la desinformación.

En consecuencia, el organismo concluyó que resulta necesario que el RENAPER adopte medidas para adecuar la información pública disponible, advirtiendo a la población sobre las demoras actuales en cada modalidad de trámite, a fin de garantizar el acceso informado a la documentación.