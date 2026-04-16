Defensoría de la Nación

Demoras en el DNI: solicitan al RENAPER que informe plazos actualizados y reales
La exigencia la hizo la Defensoría del Pueblo de la Nación. Detectaron retrasos que superan los 60 días en trámites regulares y más de 15 en modalidad exprés.
La exigencia la hizo la Defensoría del Pueblo de la Nación. Detectaron retrasos que superan los 60 días en trámites regulares y más de 15 en modalidad exprés.
Así lo manifestó la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, en la apertura del “XIX Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal” y de las “IX Jornadas Nacionales de Derecho Penal”, organizados por la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y la Facultad de Derecho U