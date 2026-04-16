Defensoría de la Nación

Política de género: “Tiene que haber una mujer con poder en cada lugar”

Así lo manifestó la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, en la apertura del “XIX Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal” y de las “IX Jornadas Nacionales de Derecho Penal”, organizados por la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y la Facultad de Derecho U