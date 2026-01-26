El Gobierno nacional oficializó este lunes una serie de cambios en puestos estratégicos de la administración pública, entre ellos la renuncia del director del RENAPER, la salida del titular de la UIF y recambios en Transporte y el ENARGAS.

En primer lugar, se confirmó que Pablo Luis Santos dejará su cargo como director del RENAPER a partir del 1° de febrero. En el mismo decreto, el Ejecutivo designó como reemplazante a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, agradeciendo al funcionario saliente “los servicios prestados” durante su gestión.

También quedó formalizada la salida de Paul Starc al frente de la UIF, una decisión que ya había sido anticipada la semana pasada por el Ministerio de Justicia y atribuida a motivos personales. En su lugar fue nombrado Ernesto Gaspari, a quien en el oficialismo señalan como cercano al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Starc, exfiscal, había asumido en abril de 2025 y había llegado al organismo tras la salida de Ignacio Yacobucci, en el inicio de la gestión de Javier Milei.

Desde la Casa Rosada remarcaron que Starc no se fue en malos términos y confirmaron que integrará el directorio del BICE, dependiente del Ministerio de Economía. “Si se hubiera ido mal de la UIF, no se le habría ofrecido ese lugar”, deslizaron fuentes oficiales.

En paralelo, el Gobierno designó a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Transporte, tras aceptar la renuncia de Luis Pierrini, también por razones personales. Finalmente, se dispuso la salida de Carlos Alberto María Casares como interventor del ENARGAS y la designación de Marcelo Alejandro Nachón como su reemplazante, destacando que reúne los antecedentes necesarios para el cargo.

Con estos decretos, el Ejecutivo avanzó en una reconfiguración de áreas sensibles del Estado, en un contexto de ajustes internos y reorganización del esquema de gestión.

Fuente: TN