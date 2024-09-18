Punta Mogootes

Concesionarios de Mogotes presentarán un plan de remodelación para la zona
En medio de la disputa por la administración entre el Municipio y la Provincia, el sector anunciará cambios millonarios en los balnearios.
En medio de la disputa por la administración entre el Municipio y la Provincia, el sector anunciará cambios millonarios en los balnearios.
Así lo afirmó el intendente, Guillermo Montenegro en el marco de la deuda de $14 millones, por la cual la titularidad pertenece en un 70% a la gobernación bonaerense.
Se trata del caso de los ovejeros alemanes que mordieron varias veces a la joven Guadalupe Ferrari en julio de este año en Punta Mogotes. Además, se prohibió de restitución de los animales a su dueño.