La Administración de Punta Mogotes lleva adelante una serie de obras de mejora en distintos sectores del complejo, con el objetivo de optimizar la infraestructura y los servicios de cara a la próxima temporada de verano. Las intervenciones incluyen refacciones, accesibilidad y nuevos espacios recreativos, en beneficio de marplatenses y turistas.

Ads

Entre los trabajos más recientes se destaca la renovación integral de los baños públicos en los pasillos 3 y 4, donde se incorporaron bebederos y duchas públicas, incluyendo duchas accesibles para personas con movilidad reducida.

También se reconstruyó por completo el puente que cruza la laguna 3, a la altura del UPA, y se renovó la superficie del puente de la laguna 4, mejorando la circulación peatonal y la conexión entre sectores del predio.

Ads

Puede interesarte

En paralelo, se avanza con la puesta en valor de las tres plazas saludables y se anunció la instalación de una nueva plaza de juegos en el sector del balneario 24, que reemplazará y modernizará la existente antes del inicio del verano.

Como parte del plan de accesibilidad, se ejecutaron rampas en las veredas que comunican los 24 balnearios y en los accesos a los estacionamientos, garantizando un tránsito más seguro y cómodo para todas las personas.

Ads

El administrador general del Ente, Fernando Maraude, indicó que estas obras “se enmarcan en el plan integral de mejora continua que impulsa la Administración de Punta Mogotes, con el propósito de poner en valor los espacios públicos, promover la inclusión y brindar mejores servicios a marplatenses y turistas”.