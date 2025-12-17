El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, la Administración Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires firmaron un convenio de cooperación y colaboración destinado a transformar y jerarquizar el Complejo Balneario Punta Mogotes.

El acuerdo establece un marco de asistencia técnica y cooperación entre las instituciones, promoviendo instancias de capacitación, formación e intercambio de información vinculadas a la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo. El objetivo es generar espacios de trabajo conjunto que permitan desarrollar proyectos de interés común y fortalecer la planificación integral del complejo turístico.

Uno de los ejes centrales del convenio es la realización de un concurso de ideas -o la metodología que garantice mayor imparcialidad y transparencia- para seleccionar propuestas de excelencia que resuelvan problemáticas específicas del área. La iniciativa convocará a profesionales especializados y actores vinculados al proceso, con el fin de promover soluciones innovadoras y de calidad para el desarrollo del predio.

En su rol de organismo promotor, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica se comprometió a disponer los terrenos, proveer y plantar especies arbóreas, financiar los gastos del concurso y de la ejecución de la obra, además de facilitar las gestiones administrativas necesarias.

Por su parte, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires aportará el marco legal y técnico para la implementación del concurso, conforme al Reglamento de Concursos de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA). Asimismo, las partes conformarán una comisión de seguimiento encargada de monitorear el proceso. El convenio establece pautas estrictas de confidencialidad y protección de la información, garantizando transparencia y resguardo de los datos involucrados.

