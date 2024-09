La disputa por Punta Mogotes entre el Municipio y Provincia se encrudece ante los dichos del Ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en las últimas horas: "El intendente Montenegro hizo una bomba de humo para tapar algo".

Así lo sentenció el referente luego de las intenciones del Jefe Comunal de abonar una deuda de $14 millones para obtener la administración de la zona, la cual hoy pertenece a Provincia en un 70% ". La iniciativa surgió tras evaluar el notorio estado de abandono en el que se encuentra tanto la zona en disputa como la Rambla local, la cual también está administrada por Provincia.

“En el complejo no se hace nada desde que yo era chico”, afirmó Guillermo Montenegro luego de que se le consultara por las razones de este deseo y afirmó que “el objetivo es que la zona vuelva al barrio y sea de los marplatenses”.

Con respecto a los dichos por el Intendente en cuanto a que la Provincia posee un "estado bobo", Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia indicó: "Realmente no se a que se refiere. Lo invito a que venga a ver de que se trata el estado bonaerense, en este caso firmando muchísimos convenios inclusive con la Universidad de Mar del Plata"

"Lo que si digo es que no pensaba lo mismo cuando hicimos muchísimas obras durante todo este tiempo en Mar del Plata, por lo bajo nos agradecía", dijo.

Asimismo, ante la fuerte disputa que se generó en los últimos días por al administración de Punta Mogotes, el Ministro afirmó: "El predio hoy pertenece a un ente interjurisdiccional que es la administración de Mogotes, en donde tiene una participación en un 70% el estado Provincial y el Municipal en un 30%. Esa administración tiene distintas deudas con el Banco Provincia, con ARBA y compromisos contractuales hasta agosto del 2026. Extrañamente y sin entender por qué razón lo hace, Montenegro salió a decir que él estaba dispuesto a pagar una deuda, en realidad una pequeña parte del total que posee la administración, para quedarse con el predio".

"No lo puede hacer porque de ser así sería un delito, ya que es algo que le corresponde en un 70% a la Provincia. Si yo con recursos públicos abono algo que no me pertenece, eso es ilegal. Pero además, de esa forma no se liquida el ente, sino que deben vencerse primero todos los compromisos que tiene. Incluso, a la que él refiere de $14 millones en realidad ese es solo el capital, habría que calcular los intereses. Y la otra es con ARBA de $9 millones a la cual también hay que sumarle eso. Me parece que fue una bomba de humo para tapar algo. Habría que preguntarle a él, nosotros no nos vamos a meter en esa disputa ridícula que no existe. Estamos discutiendo el sexo de los ángeles", explicó.

Por otro lado, en cuanto al estado de la Rambla, Bianco indicó: "Ya hicimos una licitación para empezar a mejorarla, con una primera etapa del cambio de las veredas, que tiene cuestiones específicas porque es un monumento nacional y hay que hacer baldosas exactamente iguales. Pero hay un solo proveedor en el país, puntualmente en Córdoba. La presentamos a finales del año pasado, quedó desierta porque en ese contexto en donde estaba por asumir un presidente que decía que iba a hacer obra pública cero, ninguna empresa constructora se presentó. Cambiamos la jurisdicción para llevar adelante una nueva porque antes estaba en cabeza el Ministerio de Hábitat y ahora pasó al de Infraestructura".

"Los pliegos para la nueva licitación están siendo evaluados por los organismos de control de la Provincia porque eso es obligatorio y en breve saldrán para presentarse y empezar la obra lo más temprano posible. Seguramente no la haremos durante la temporada porque afectaría el tránsito, la circulación del turismo pero si ya se verán los primeros preparativos", finalizó.