La fiscal Constanza Mandagarán brindó precisiones sobre el avance de la investigación por la muerte de Mercedes Rosa Del Luca, la mujer de 57 años que fue encontrada sin vida en un descampado de Punta Mogotes. En diálogo con El Marplatense, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 señaló que la causa continúa con distintas diligencias que buscan terminar de consolidar el cuadro probatorio.

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“La causa está cumplimentando algunas diligencias. Se autorizó el análisis de los teléfonos, tanto del imputado como de la víctima, así que estamos esperando la coordinación de la fecha para hacer el análisis y la extracción de los datos”, explicó la fiscal sobre una de las pericias centrales que aún restan concretarse.

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Mandagarán también confirmó que los investigadores lograron obtener registros de cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías del descampado donde apareció el cuerpo. Según indicó, esas imágenes ya están siendo analizadas para reconstruir los movimientos previos al hallazgo.

“Tenemos unas cámaras que se obtuvieron del lugar cercano al terreno donde después aparece la señora Del Luca en las que se ve una secuencia con él, así que estamos haciendo el análisis de esas imágenes”, detalló la funcionaria judicial.

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En ese sentido, la fiscal remarcó que el avance de la causa depende ahora de los resultados de estas pericias técnicas. “Estamos a la espera del análisis de los teléfonos y de la correcta visualización de las imágenes para terminar de armar el plexo probatorio”, afirmó.

Mientras se completan estas diligencias y se incorporan los resultados a la investigación, la causa continúa bajo la carátula de averiguación de causales de muerte, a la espera de reunir todos los elementos necesarios para determinar con precisión lo ocurrido.