Once Unidos Voley

Once Unidos lo ganó en tie break y clasificó a cuartos

El equipo de Gonzalo Borstelmann trabajó muchísimo el partido ante Monteros para ganarlo en tie break por 3 a 2. Hizo un gran esfuerzo porque sabía que tenía una gran oportunidad. El triunfo de River ante Obras, le dio la chance de clasificarse a cuartos de final pase lo que pase mañana a las 21 ant