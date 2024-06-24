Once Unidos Voley

Horacio Taccone: "Bajarnos de la LVA es la decisión correcta"
El presidente de Once Unidos habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la decisión de no jugar la Liga de Voleibol Argentina.
El presidente de Once Unidos habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la decisión de no jugar la Liga de Voleibol Argentina.
El equipo de Gonzalo Borstelmann volverá a competir en el más alto nivel nacional confirmando su tercera participación en la Liga de Voleibol Argentina (LVA) de manera consecutiva. El desafío estará en tratar de repetir el muy buen cuarto puesto de la temporada anterior.
El equipo de Gonzalo Borstelmann trabajó muchísimo el partido ante Monteros para ganarlo en tie break por 3 a 2. Hizo un gran esfuerzo porque sabía que tenía una gran oportunidad. El triunfo de River ante Obras, le dio la chance de clasificarse a cuartos de final pase lo que pase mañana a las 21 ant