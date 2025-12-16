El club de Parque Luro está decidido a trascender las fronteras locales y meterse a discutir con los grandes del país. Lo hizo en la élite del vóley cuando jugó la A1, y ahora regresará en el plano federal.

La dirigencia confirmó que el equipo participará en una de las competencias más importantes del calendario nacional. De hecho, ya inició la pretemporada, casi sin tiempo de descanso después de ganarle 3 a 2 a Banco Provincia y consagrarse campeón marplatense.

Con la base del mismo plantel que triunfó a nivel local, buscará la mínima cantidad de incorporaciones y representará íntegramente a la ciudad con jugadores marplatenses, referentes del club y juveniles de proyección nacional.

Once Unidos jugará en 2026 la Liga Federal Argentina y apunta los cañones a San Juan, sede del certamen, donde se medirán grandes equipos a partir de febrero.

