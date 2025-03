Once Unidos volverá a tener actividad con su equipo de Voley en Mar del Plata. En el gimnasio que tiene en su sede de Parque Luro, jugará dos amistosos frente a la Selección Argentina Sub-19 el 5 y 6 de abril en lo que representa algo más que volver al juego.

El capitán del equipo, Juan Ignacio Macció habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la importancia de estos encuentros: “Nos pone a mover los motores tempranamente porque habíamos tenido algunos jugadores que habían ido a jugar a otros clubes en esta temporada que hemos tomamos la decisión de no participar en la Liga Argentina. Estos amistosos nos ponen en un marzo muy lindo porque acelerábamos un poquito el proceso de puesta a punto y sobre todo confiando en los jugadores que están llegando, como el caso de Iván Quiroga, con su excelente presente”.

Si bien el equipo que estará preparándose para un gran objetivo es el combinado nacional, deben darle la mayor batalla posible para prepararlos: “Sabemos que ellos son los que necesitan poner a punto el equipo, entrenar distintas configuraciones de quiénes pueden jugar con quién, también tomar decisiones sobre quiénes van a ser los que van a ir al Mundial”.

Sin embargo, no será un momento más para el grupo: “Es un incentivo para todos, volver a soñar, volver a creer que si la gente nos sigue acompañando y varios de los jugadores estamos y están llegando también atravesamos un poco la transición entre una generación y la otra. Están llegando chicos sub 18 y hasta sub 16, tenemos dos jugadores en la Selección Argentina que son los mellizos Bautista y Manuel Alonso en la sub 17. Podemos llegar a diagramar un nuevo camino para volver a competir en el plano nacional. Quizás este marco nos impulse a retomar fuerzas. Es un buen resurgimiento de Once Unidos Voley y su mirada hacia el futuro”.

En el horizonte ya tienen la idea de participar en alguna competencia de índole nacional que les permita elevar la vara de juego durante el año y darle un incentivo mayor a quienes están desarrollándose dentro del club. “Podríamos jugar dos competencias. Una la conocida como la Liga Federal, que sería una B y si no, a través de una invitación, tendríamos que acceder a un wild card que pueda otorgarnos la Federación Argentina en la Liga Nacional A, que es la que acaba de ganar UPCN. Por nuestro pasado, por ser uno de los clubes que aporta jugadores a las selecciones argentinas, que tiene todas sus categorías, todos los papeles bien, correctamente presentados en todo aspecto, los entrenadores afiliados y jugadores también; podría pasar. Es mejor porque tiene el sistema de ida y vuelta, jugas de local”, advirtió “Juani”.

La salida de Gonzalo Borstelmann como entrenador del grupo fue un golpe fuerte, pero ahora están bajo el mando de un DT de trayectoria: “es Pablo del Coto, que dejó de ser hace muy poquito tiempo el entrenador de la selección argentina de Beach Volley femenina; creo que un gran entrenador. Está la motivación de que Brais, su hijo está en la Selección Argentina y sin dudas eso lo motivará también para ser el entrenador de la primera. Ahora en los amistosos se va a tener que enfrentar al hijo”.

Estos dos partidos del 5 y 6 de abril, tendrán un costo de 3.000 pesos por persona que, en realidad, se utilizará para ayudar a la concentración de la Selección Argentina: “Lo recaudado es para costear algunas cosas de la Selección Argentina. Las comidas ha sido lo más caro en esta concentración de la Selección. Con la recaudación vamos a estar ayudando a pagar todas las comidas de los chicos y de esa manera podemos dar una mano y construir también y apoyar el voley”.