Después de cuatro temporadas consecutivas jugando entre los mejores clubes del país, el sueño de Once Unidos tendrá que poner pausa. Sabiendo que venían de una dura temporada en la última edición y que no cambiaría el formato de competencia para la próxima; la participación estaba muy condicionada.

Finalmente, el equipo de Parque Luro confirmó que no participará de la próxima edición de la Liga de Voleibol Argentina indicando que “el proyecto es más importante que un torneo”.

El comunicado completo:

EL PROYECTO ES MAS IMPORTANTE QUE UN TORNEO

El Club Atlético Once Unidos se ha propuesto hace muchos años como estrategia, crecer para poder brindar un mejor servicio a sus socios y a quienes quieran serlo.

Por este motivo y para no apartarnos de ese objetivo, queremos comunicarles a los socios, simpatizantes y público en general, que el Club Atlético Once Unidos NO PARTICIPARA de la Liga de Voleibol Argentina 2024/2025, organizada por la ACLAV, de la cual formamos parte desde hace 4 años.

Es una decisión ingrata y difícil de tomar, pero que es necesario si queremos seguir creciendo y administrando el club pensado en lo mejor para los socios y no en la pasión que como dirigentes podemos sentir por algún deporte, en este caso el vóley. -

Lamentablemente, el sistema de competencia decidido por mayoría de votos en el Concejo de la ACLAV NO ES CONVENIENTE para los intereses de los socios del club, ya que no van a poder ver a su equipo jugar de local cada 15 días durante 6 meses, como proponíamos nosotros, sino únicamente 3 o 4 partidos por temporada concentrados en una semana.

De esta manera, se pierde el principal motivo del gran esfuerzo que realiza todo el club para competir en la máxima categoría del vóley argentino: QUE LOS SOCIOS PUEDAN DISFRUTAR DEL ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO.

Respetamos la resolución tomada democráticamente en el seno de la ACLAV, pero ES CONTRARIA A LOS INTERESES DE NUESTROS SOCIOS, que son los que tenemos que hacer valer.

Las decisiones dirigenciales marcan el rumbo del club, por eso fue un acierto haber asumido hace 4 años la responsabilidad de participar de esta competencia, que nos ayudó a pasar de tener 200 a casi 700 socios que practican la disciplina vóley. Los entrenamientos y competencia sirvieron para que se formasen jugadores que hoy compiten en el exterior e incluso en la selección argentina, y que hacen del vóley su medio de vida.

Gracias infinitas al gran capitán Juani MACCIO, por la dedicación, esfuerzo y liderazgo de un grupo de chicos que además de ser excelentes jugadores son grandísimas personas.

Gracias al técnico, Gonzalo Bosterman, y a todos los jugadores, que nos han representado en cada uno de los rincones del país, y que han ayudado a que nuestro querido Once Unidos sea bien conocido en buena parte del país.

Gracias a nuestro mánager, Raúl Gazaba, que en definitiva es un papá que asumió en forma ad honorem roles de mucha responsabilidad, y que, junto a un grupo numeroso de familiares de los jugadores, colaboraron en la venta de entradas, control de acceso al estadio, se hicieron cargo del buffet, de la elaboración de sorrentinos para ayudar a financiar la campaña, entre otras muchas cosas.

Gracias a los socios y simpatizantes del club que le han dado un excelente marco de público a todos los partidos que jugamos de local.

No es un adiós. Estamos seguros que volveremos a estar en Liga de Voleibol Argentina. Esta es solo una circunstancia, no deseada ni buscada, que debemos sortear para no perder de vista nuestros objetivos permanentes. La evolución del Club Atlético Once Unidos, en lo deportivo y en lo social, requiere hoy seriedad y pulso firme. La forma sostenible de crecer es no perder la huella.