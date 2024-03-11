Liga de Voleibol Argentina

Once Unidos va por el tercer puesto de la fase regular

Luego de los primeros tres partidos en el Tour 4 de la Liga Argentina de Voleibol (LVA) donde es local, con un saldo de un triunfo y dos derrotas, el equipo marplatense ya sabe que finalizará en el tercer o cuarto puesto de la tabla de posiciones aunque todavía le quedan dos partidos.