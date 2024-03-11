Gonzalo Borstelmann: "No había que tirar más de la cuerda"
El ex entrenador de Once Unidos habló sobre su decisión de dejar de dirigir al equipo en la Liga de Voleibol Argentina (LVA).
El ex entrenador de Once Unidos habló sobre su decisión de dejar de dirigir al equipo en la Liga de Voleibol Argentina (LVA).
El equipo que competirá por tercera vez en la Liga de Voleibol Argentina (LVA) definió su plantel completo con las incorporaciones del líbero Tomás Ruiz, el regreso de Joaquín Aquindo y los juveniles Franco Ybars y Nahuel García.
Se dio a conocer el cronograma de tours en los que se dividirá la Liga de Voleibol Argentina (LVA) y Once Unidos organizará el tercero, del 1 al 4 de diciembre próximo.
El equipo de Gonzalo Borstelmann volverá a competir en el más alto nivel nacional confirmando su tercera participación en la Liga de Voleibol Argentina (LVA) de manera consecutiva. El desafío estará en tratar de repetir el muy buen cuarto puesto de la temporada anterior.
En el segundo partido de las semifinales de la Liga de Voleibol Argentina, Once Unidos cayó 3-0 ante Ciudad de Buenos Aires en San Juan y quedó eliminado de la competencia. Una histórica participación para los marplatenses que cierran la temporada con la frente en alto.
En un gran partido, los marplatenses comenzaron la llave de semifinales de la Liga de Voleibol Argentina (LVA) ganando 2-0 ante Ciudad de Buenos Aires en San Juan; pero después el N° 1 de la fase regular lo dio vuelta para ganarlo en el tie break. Los parciales fueron 21-25, 21-25, 25-11, 26-24 y 15
El equipo marplatense superó a Paracao por 3 a 1 en el segundo juego de los cuartos de final de la Liga de Voleibol Argentina (LVA) y forzó un tercer y definitivo cruce entre ambos este domingo. El que gane, clasificará a las semifinales.
El equipo marplatense jugará desde mañana a las 15 en San Juan ante Paracao por los cuartos de final de la Liga de Voleibol Argentina (LVA). Será una llave al mejor de 3 partidos.
Con los cuartos de final ya definidos y Once Unidos clasificado en la cuarta posición, finalizó el Tour 4 de la Liga Argentina de Voleibol con una derrota ante UVT, por 3-2 (25/23; 22/25; 25/22; 23/25; 11/15)
Luego de los primeros tres partidos en el Tour 4 de la Liga Argentina de Voleibol (LVA) donde es local, con un saldo de un triunfo y dos derrotas, el equipo marplatense ya sabe que finalizará en el tercer o cuarto puesto de la tabla de posiciones aunque todavía le quedan dos partidos.
El equipo marplatense lo ganaba 2-0 y parecía encaminado a un importante triunfo en el Tour 4 de la Liga de Voleibol Argentina (LVA) pero reaccionó Policial que ha sido uno de los mejores equipos de la temporada y lo terminó ganando en tie break. Bautista Gazaba con 18 puntos fue el máximo anotador
El equipo marplatense se recuperó de la derrota ante UPCN, superando a Obras de San Juan por 3 a 0 con parciales 25-21, 25-22 y 25-18. Mauro Zelayeta con 15 puntos fue el máximo anotador del juego. Ahora se viene dos partidos claves ante Mutual Policial y Ciudad de Buenos Aires.