Once Unidos sabe que no tiene una tarea nada fácil en el último Tour de la fase regular para la Liga de Voleibol Argentina (LVA) que se jugará de jueves a domingo teniendo como anfitrión al último campeón, Ciudad de Buenos Aires.

Los marplatenses llegan con un récord 6-12 en la temporada y con un noveno puesto que hoy los estaría dejando fuera de la zona de clasificación a playoffs destinada para los 8 mejores equipos. Para alcanzar ese lugar de privilegio, que ha sido el objetivo planteado por el grupo desde un primer momento, no sólo necesitarán sumar una buena cantidad de puntos sino también esperar los resultados de otros rivales directos.

Para comenzar el fin de semana, los dirigidos por Gonzalo Borstelmann enfrentarán desde las 21 de este jueves con River. Los "millonarios" vienen con un acumulado 7-10 y la realidad no es muy lejana a la que atravesó el equipo de nuestra ciudad a lo largo del año. La diferencia es que tiene un partido menos disputado.

Lo ideal sería ganar este duelo para sumar una buena cantidad de puntos ya que luego de un viernes donde tendrán fecha libre, el último encuentro de esta instancia será nada menos que ante el último campeón, Ciudad. El dato positivo es que hasta el momento en la temporada, "Once" fue el único equipo que pudo derrotar a Facundo Conte y compañía. Si logran sacarle alguna unidad más a los "celestes" quedaría mejor ubicado en la pelea por la clasificación.

Los otros partidos a los cuáles deben prestar atención son el duelo de Boca ante UPCN San Juan del viernes que ya sería con el resultado puesto ante River. De acuerdo a como se den esos resultados podrían llegar con buenas expectativas al final donde el "Xeneize" debe jugar ante Tucumán de Gimnasia para terminar de definir quienes siguen en carrera. Cabe destacar que llegan 5 equipos con chances ciertas de clasificar: River, San Lorenzo, Boca, Once Unidos y Tucumán de Gimnasia. De esos cinco, hay tres que llegarán a los Play Off.

Por suerte, los marplatenses pudo entrenar con plantel completo y viajará en vehículos particulares el mismo jueves para llegar al mediodía y poder esperar el partido de la noche donde se juegan gran parte de las posibilidades de seguir en competencia.

Fixture completo

Jueves 22

12 hs Obras de San Juan vs Monteros Vóley

15 hs Tucumán de Gimnasia vs Policial Vóley

18 hs Ciudad Vóley vs Defensores de Banfield

21 hs River Plate vs Once Unidos

Viernes 23

14 hs Obras de San Juan vs San Lorenzo

17 hs UPCN San Juan Vóley vs Boca Juniors

20 hs Policial Vóley vs Defensores de Banfield

Sábado 24

14 hs Monteros Vóley vs River Plate

17 hs UPCN San Juan Vóley vs Tucumán de Gimnasia

20 hs Once Unidos vs Ciudad Voley

Domingo 25

10 hs Policial Vóley vs River Plate

12.30 hs Boca Juniors vs Tucumán de Gimnasia

16 hs Monteros Vóley vs UPCN San Juan Vóley

18.30 hs San Lorenzo vs Defensores de Banfield

21 hs Ciudad Vóley vs Obras de San Juan

