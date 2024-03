El final de la cuarta temporada consecutiva de Once Unidos en la Liga de Voleibol Argentina (LVA) trajo aparejada una noticia poco grata para el equipo: el entrenador Gonzalo Borstelmann decidió terminar su ciclo al frente del plantel después de 11 años de trabajo con el mismo grupo de jugadores.

El desgaste, el trabajo, los años de máxima exigencia se transforman en un combo donde llega el momento de tomar ese tipo de decisiones. En diálogo con Marca Deportiva, el entrenador explicó como vivió este particular momento: “sin dudas fue una decisión difícil. Por otro lado lo venía analizando hace un par de meses. Pasan los días y tengo la certeza de que es lo correcto. Primero que nada, lo fundamental son los años recorridos y en todo lo que competimos. Todo ciclo llega a un fin, no había que tirar más de la cuerda. Compartir tanto tiempo con los mismos jugadores, con lazos de amistad muy fuertes hacía más difícil el día a día”.

En medio atravesaron miles de situaciones, en muchos casos complicadas, y de las cuáles se pudieron recuperar. “Jodemos mucho con ”Juani" Macció que estamos para hacer una película. Son muchas historias, muchos recuerdos, cosas lindas y feas pero siempre nos quedamos con estar compitiendo en este nivel", destacó el marplatense.

Además de los años de competencia, hubo éxitos deportivos también. Comenzó con un segundo puesto en la Liga B1 que les permitió ascender a la A2 para luego dar el salto a la Liga de Voleibol Argentina (LVA). Una vez ahí, tuvo dos semifinales de Copa ACLAV (2020 y 2021), Semifinales en la temporada 2022 culminando cuarto y luego, medalla de bronce (la primera en la historia del club en la elite) en la SuperCopa ACLAV 2022. “Se hace difícil pensar todo lo que hicimos. Desde que era chico soñaba con este momento, estar dirigiendo y jamás se me ocurriría dejar. Lo que recorrimos fue muy fuerte, fue mucho tiempo. Soñamos con jugar en la Liga A1 pero nunca creímos que íbamos a llegar tan rápido. Fuimos a jugar una B1 para ver que pasaba, ascendimos a la A2 y apenas un tiempo después estábamos en la elite”, repasó Borstelmann.

“No me gustaría perder la categoría por escritorio, sino dentro de la cancha”

Siempre hubo indicios de que tenía un sueño por cumplir y eso fue hace apenas 7 años cuando se veía muy lejos de lo que hoy vivió: “en lo deportivo como en materia personal, la primera vez que fui a ver una final profesional fue Bolívar contra Obras en 2017 y estábamos lejísimo de esta historia. Pensaba ”ojalá pudiera dirigir un partido en Liga".

El crecimiento ante experiencias tan fuertes, se vuelve inevitable. Y no sólo en lo deportivo, sino en todos los aspectos de la vida: “lo más desafiante fue aprender a llevar adelante un grupo. Compartimos mucho tiempo con ellos, teníamos que llevarlo adelante y afrontarlo. En los tiempos muertos aprendí a ser una persona pasiva en los momentos donde tenía que comunicarme con el grupo. Aprendí mucho de eso y creo que es importante”.

Con años cada vez más difíciles, muchos viajes, desgaste, un formato que tampoco colabora y la situación económica tan compleja; hace pensar que es complicado seguir compitiendo: “creo que el proyecto y los jugadores están con energía. En lo personal, lo que quiero es que esto pueda seguir adelante. Que perdamos la categoría por escritorio no me gustaría, sino que se pierda en la cancha. No nos sirve no jugar de local con formato de tour y veo difícil que podamos estar presentes”, finalizó Gonzalo Borstelmann.