No fue una decisión sencilla, pero de a poco se veía venir que Once Unidos no iba a seguir compitiendo en la Liga de Voleibol Argentina (LVA). No es un tema netamente económico, sino que se hace un esfuerzo grande para competir y el formato de disputa permite ver muy poco al equipo en la ciudad.

Luego de que se comunicó oficialmente la noticia, el presidente del club Horacio Taccone habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): "Fue difícil pero nosotros decidimos privilegiar lo estratégico, en lo que venimos planificando como club hace muchos años. No tenemos dudas que es la decisión correcta si queremos administrar el club pensando en lo mejor para los socios. Nos hubiera gustado seguir jugando si las condiciones fueron otras".

La situación de jugar toda la fase regular en Tours que se organizan en distintos puntos del país, hace que el equipo sea local sólo en pocas ocasiones y en un mismo fin de semana. El resto de la Liga transcurre fuera de Mar del Plata. "Lo que dicen desde la ACLAV es que no es una decisión caprichosa de ellos, sino por la mayoría de los clubes por 8 votos a 2 decidió por seguir jugando de esta forma. Se aducen problemas de los clubes para tener sus estadios de local cada 15 días, no es el caso nuestro sino que pensamos todo lo contrario. Es un gran esfuerzo para la institución que excede lo económico, sino humano, dirigencial, del personal de mantenimiento, dejar de lado algunas disciplinas; y hacerlo para que los socios puedan ver al equipo 4 o 5 días en el año cuando organizábamos el Tour; no tiene ningún sentido", explicó el presidente.

A pesar de bajarse de la LVA, no descartó volver a disputar alguna categoría de ascenso que tienen un formato distinto y desde donde surgió este proyecto: "nosotros al equipo lo tenemos, los chicos siguen entrenando en competiciones locales y regionales. Seguramente vamos a participar de las competencias que podamos. Si nos va bien clasificaremos, si Dios quiere podemos volver a meternos en el lugar donde hoy estamos diciendo que no podemos competir". En ese sentido, Taccone agregó que "ya empezamos a averiguar como son los torneos siempre y cuando tengamos la posibilidad de organizarlos porque no es usual lo que pasaba en el gimnasio de Once Unidos. FeVA estará interesada en que participemos y organicemos algún campeonato".

Fueron cuatro años de experiencia entre los mejores del país y eso tuvo su impacto externo e interno. En ese sentido, el dirigente opinó: "Nos posibilitó que seamos conocidos en el interior del país, la televisación de muchos partidos a nivel nacional llegando a cada uno de los rincones del país, hizo que el nombre del club sea reconocido y bien reconocido porque los jugadores que nos representaron han sido buenas personas. Además de eso, se hizo conocida la forma que tenemos de llevar adelante el club y una liga de voley que jugamos bien a pulmón".

La otra consecuencia la vieron en el incremento de chicos practicando este deporte en particular dentro del club: "internamente fue muy importante, cuando empezamos a jugar la Liga teníamos 200 socios jugando voley y ahora tenemos más de 700. Hemos generado instalaciones porque teníamos una gran demanda de jugadores. Para no perder este camino, la estrategia de crecimiento, es que tomamos esta decisión".

La comunión del club persiguiendo el objetivo de competir entre los grandes, llevó a que se reconociera un sentido de pertenencia muy especial. Ese es uno de los aspectos que Taccone lamentó perder: "son un grupo de chicos que han logrado resultados increíbles. Se ha hecho una camada de muy buenos jugadores que hacen posible llegar a este lugar. Quienes concurrieron al estadio, veían a Guido Buscaglia alentando en la tribuna junto con chicos del Handball, del tenis y todo el club; por eso nos cuesta tanto tomar una decisión".