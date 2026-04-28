Golpe al Narcotráfico en México: detuvieron a “El Jardinero”
El detenido era uno de los jefes del cártel Jalisco Nueva Generación y posible sucesor de “El Mencho”.
El detenido era uno de los jefes del cártel Jalisco Nueva Generación y posible sucesor de “El Mencho”.
El rescate fue realizado por buzos del ejército mexicano tras más de 300 horas de búsqueda.
El trend consiste en usar un polvo inflamable y soplar una vela para crear una llamarada.
La aeronave cayó en las inmediaciones de Galveston durante una misión humanitaria del Plan Marina. Hay una persona desaparecida, dos rescatadas con vida y una investigación en marcha para determinar las causas.
El acuerdo fortalece el vínculo y la cooperación bilateral en distintas áreas de interés mutuo.
Se trata de Federico Dorcaz, quien había emigrado años atrás al país y con el tiempo se instaló en la capital mexicana para impulsar su carrera musical.