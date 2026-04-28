El gobierno mexicano realizo un operativo en Nayarit, sin heridos, con el objetivo de capturar a “El Jardinero”. Fue un trabajo coordinado entre las secretarias de Marina y Seguridad, la Fiscalía General de la Republica y agencias estadounidenses.

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Para realizarlo tuvieron que utilizar sistemas de inteligencia,más de 500 efectivos, seis helicópteros y cuatro aeronaves. Según la secretaria de Marina Flores Silva fue encontrado en una cabaña con seguridad privada y vehículos. En el momento de la detención el jefe narco se encontraba escondido en los conductos del desagüe.

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Luego de la captura se registraron incidentes en Nayarit: autos quemados y comercios prendidos fuego. No hubo heridos pero el gobierno méxicano recomendo a los ciudadanos quedarse en sus casas.

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En paralelo se efectuaba otro operativo en Jalisco que derivó en la detención de César “N”, conocido en el cártel como “El güero conta”, y mano derecha de Flores Silva. Era el encargado de las finanzas del CJNG. Su procedimiento de lavado de dinero era a través de la compra furtiva de aeronaves, propiedades y embarcaciones.

Especialistas en seguridad señalan que se trata de un golpe importante para la estructura del grupo, aunque advierten que estas organizaciones suelen reconfigurarse rápidamente para sostener sus operaciones.

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Fuente: Ámbito