Foto: REUTERS

Un minero fue rescatado con vida en el estado mexicano de Sinaloa tras permanecer 14 días atrapado en un túnel subterráneo inundado, luego del derrumbe de una presa de relaves en una mina de oro.

Ads

Se trata de Francisco Zapata Nájera, de 42 años, quien había quedado a unos 300 metros de profundidad cuando ocurrió el colapso el pasado 25 de marzo.

El operativo logró ubicar al trabajador gracias a la señal de una linterna que el propio Zapata encendía y apagaba para indicar su posición. Al ser encontrado, el minero aseguró que nunca perdió la esperanza durante los días de encierro.

Ads

Sin embargo, el rescate no fue inmediato. Debido a la inundación del túnel, los equipos debieron asistirlo en el lugar con agua y alimentos mientras continuaban las tareas para drenar el sector y garantizar una salida segura.

Puede interesarte

Finalmente, tras unas 20 horas adicionales de trabajo para reducir el nivel del agua, Zapata fue trasladado a la superficie. Luego fue derivado en helicóptero a un hospital, donde permanece estable, aunque con signos de debilidad.

Ads

El derrumbe había ocurrido mientras 25 trabajadores se encontraban en la mina. Veintiuno lograron salir por sus propios medios, uno falleció y otro fue rescatado días después del incidente, mientras que continúa la búsqueda de un cuarto operario desaparecido.

Desde el gobierno mexicano destacaron el operativo y la resistencia del trabajador. La presidenta Claudia Sheinbaum elogió tanto el trabajo del ejército como la fortaleza del minero, al calificar el rescate como “asombroso”.

Fuente: CNN