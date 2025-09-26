Entró en vigencia el Acuerdo de Hermanamiento de la Provincia con la Ciudad de México
El acuerdo fortalece el vínculo y la cooperación bilateral en distintas áreas de interés mutuo.
Este miércoles 24 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires el decreto de aprobación del “Acuerdo de Hermanamiento y Cooperación entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires de la República Argentina y la ciudad de México de los Estados Unidos Mexicanos”. El mismo lleva la firma del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
El texto del decreto establece que la Provincia de Buenos Aires reconoce la importancia de profundizar lazos de amistad y cooperación como eje fundamental de su gestión y, mediante este acuerdo, busca fortalecer vínculos y generar proyectos conjuntos de cooperación bilateral con intercambio de experiencias, tecnologías, conocimientos y asistencia técnica en distintas áreas de interés mutuo.
El Acuerdo de Hermanamiento, impulsado por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales del Ministerio de Gobierno, contempla acciones de cooperación dirigidas, entre otras esferas, a la promoción conjunta de la ciencia e innovación tecnológica, la industria, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.
De esta forma, el Gobierno bonaerense continúa fortaleciendo la política de integración y cooperación de la provincia de Buenos Aires con regiones de países hermanos de América Latina.
