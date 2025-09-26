Este miércoles 24 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires el decreto de aprobación del “Acuerdo de Hermanamiento y Cooperación entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires de la República Argentina y la ciudad de México de los Estados Unidos Mexicanos”. El mismo lleva la firma del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Ads

Puede interesarte

El texto del decreto establece que la Provincia de Buenos Aires reconoce la importancia de profundizar lazos de amistad y cooperación como eje fundamental de su gestión y, mediante este acuerdo, busca fortalecer vínculos y generar proyectos conjuntos de cooperación bilateral con intercambio de experiencias, tecnologías, conocimientos y asistencia técnica en distintas áreas de interés mutuo.

El Acuerdo de Hermanamiento, impulsado por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales del Ministerio de Gobierno, contempla acciones de cooperación dirigidas, entre otras esferas, a la promoción conjunta de la ciencia e innovación tecnológica, la industria, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.

Ads

De esta forma, el Gobierno bonaerense continúa fortaleciendo la política de integración y cooperación de la provincia de Buenos Aires con regiones de países hermanos de América Latina.

Ads