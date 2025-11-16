Una manifestación convocada en Ciudad de México derivó en un violento enfrentamiento entre jóvenes y la policía capitalina. La protesta, encabezada por la organización “Generación Z”, había comenzado como una marcha pacífica, pero terminó con gases lacrimógenos, corridas y al menos 20 heridos atendidos por paramédicos.

La movilización partió desde el Ángel de la Independencia y avanzó hasta el Zócalo, donde un grupo comenzó a golpear las vallas del Palacio Nacional con martillos y piedras. Esa acción disparó la reacción inmediata de los agentes, que buscaron contener el avance con gas pimienta y fuerza policial.

La presidenta Claudia Sheinbaum repudió los hechos y sostuvo que los disturbios fueron generados por “encapuchados” infiltrados en la marcha. En un mensaje público, pidió “no usar la violencia para cambiar las cosas” y defendió la necesidad de protestar por vías pacíficas.

La convocatoria, difundida en redes sociales, reunió a jóvenes, estudiantes, campesinos, opositores y vecinos de Michoacán, estado conmocionado por el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Según el Gobierno, pese a la etiqueta generacional, “marcharon muy pocos jóvenes”.

Desde el oficialismo vincularon la protesta con sectores opositores al partido gobernante Morena. Sheinbaum ya había advertido el viernes que la movilización tenía un trasfondo político y que buscaba tensionar su administración.

La marcha, que reclamaba no olvidar a las víctimas de la violencia en México, terminó así con un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y las organizaciones sociales. Las imágenes del enfrentamiento se viralizaron en redes.

