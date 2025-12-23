Un avión de la Marina mexicana se estrelló este lunes en las cercanías de Galveston, en el estado de Texas, y dejó un saldo de cinco personas fallecidas, una desaparecida y dos sobrevivientes. El siniestro ocurrió durante una operación humanitaria, según confirmó la Secretaría de Marina de México.

De acuerdo al parte oficial, en la aeronave viajaban ocho personas: cuatro integrantes de la tripulación naval y cuatro civiles. Tras el impacto, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, que logró asistir a los ocupantes en el lugar del accidente.

Las autoridades estadounidenses rescataron a seis personas, aunque dos de ellas ya no presentaban signos vitales. En tanto, continúa la búsqueda de una persona que permanece no localizada, con equipos especializados desplegados en la zona costera.

La aeronave siniestrada, un King Air, cumplía una misión de apoyo médico en el marco del Plan Marina, en conjunto con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la asistencia de niños con quemaduras graves. Desde la Marina indicaron que no se difundirá la identidad de las víctimas por respeto a las familias.

La Semar informó además que mantiene contacto permanente con el Consulado de México en Houston para avanzar con los trámites correspondientes y brindar acompañamiento a los familiares. Al mismo tiempo, se iniciaron las pericias para establecer las causas del accidente, ocurrido durante la aproximación de la aeronave en territorio estadounidense.

Mientras continúan las tareas de rastrillaje y las investigaciones técnicas, las autoridades mexicanas expresaron sus condolencias y remarcaron el carácter humanitario de la misión, que se desarrollaba en cooperación con organizaciones civiles y organismos de asistencia internacional.

Fuente: TN