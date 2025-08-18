Manuel Iglesias hace historia: finalista en trampolín de 3 metros en los Panamericanos Junior
El marplatense Manuel Iglesias se ubicó en el octavo puesto en la ronda preliminar y disputará la final mañana martes en Asunción 2025.
El marplatense Manuel Iglesias se ubicó en el octavo puesto en la ronda preliminar y disputará la final mañana martes en Asunción 2025.
El clavadista marplatense se subió al último escalón del podio en la competencia mixta junto a Azul Chiorazzo.
Una delegación de Atlantis participó el pasado fin de semana en el Campeonato Nacional de Saltos Ornamentales que se realizó en Córdoba obteniendo 16 primeros lugares. Se consagraron campeones Manuel Iglesias, Auka Sosa, Victoria Scarpato y Ciro D´Amico. Además, obtuvieron más podios.
El clavadista marplatense que ganó 3 preseas de bronce en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos de Lima habló sobre este logro después de 32 años en los que Argentina no se subía al podio en este deporte a nivel sudamericano: “los entrenamientos y la constancia llevaron al resulta
El marplatense Manuel Iglesias sumó la tercera medalla de bronce en los últimos tres días de competencia dentro del Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos que se desarrolla en Lima, Perú. Esta vez fue en el sincronizado masculino.
Los clavadistas de nuestra ciudad Manuel Iglesias y Auka Sosa lograron la medalla de bronce en el segundo día de actividad dentro del Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos en Lima, Perú. Desde 1989 que Argentina no tenía podios continentales en la especialidad.
El marplatense sumó la primera medalla local en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos que comenzó en Lima, Perú. Fue bronce en el trampolín de tres metros y además quedó cerca de otra presea en Sincronizado Plataforma. También debutó Auka Sosa.