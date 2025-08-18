Manuel Iglesias: “Tenía un presentimiento de que podía ganar medallas”

El clavadista marplatense que ganó 3 preseas de bronce en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos de Lima habló sobre este logro después de 32 años en los que Argentina no se subía al podio en este deporte a nivel sudamericano: “los entrenamientos y la constancia llevaron al resulta