Manuel Iglesias, representante de Mar del Plata, consiguió este lunes una histórica clasificación a la final de trampolín de 3 metros en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El argentino culminó la ronda preliminar en octavo lugar con un total de 332,70 puntos, tras ejecutar seis saltos con precisión y temple.

El torneo preliminar estuvo marcado por la superioridad de los mejores exponentes del continente, encabezados por Paul C. (Canadá) con 388,05 puntos, seguido por Agundez J. (México) con 384,70 y Tovar M. (Colombia) con 373,90. Estos atletas lideraron la clasificación con actuaciones destacadas y puntuaciones por encima de los 370 puntos.

Iglesias se ubicó por delante de otros competidores importantes, mostrando regularidad y capacidad de concentración, factores que le permitieron asegurar su presencia en la final de mañana martes. La competencia se desarrollará en el Centro Acuático Olímpico de Asunción, donde los 12 mejores clavadistas buscarán las medallas en esta disciplina.

La clasificación de Iglesias no solo representa un logro personal, sino también un avance significativo para los clavados argentinos, posicionándolo entre los mejores del continente y confirmando su proyección internacional. Su participación en la final será una nueva oportunidad para dejar en alto el nombre de Mar del Plata y de Argentina en la élite del clavado juvenil.

