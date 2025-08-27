El clavadista marplatense Manuel Iglesias se convirtió en protagonista de una página histórica para el deporte argentino. Después de 30 años sin representantes en certámenes continentales, volvió a poner a la bandera celeste y blanca en una competencia panamericana al participar de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, donde alcanzó las finales de trampolín de 1 metro y 3 metros. La última vez que un argentino había estado presente en un evento panamericano de clavados había sido en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995.

“Ahora que ya terminaron los Juegos y uno se pone a ver todo lo que pasó, recién ahí tomé dimensión de lo que significaba. Estoy muy contento de que haya sucedido”, confesó Iglesias en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).

El marplatense recordó cómo fue el proceso de clasificación: “Todo arrancó en un Panamericano en Colombia, donde obtuvimos la clasificación para estos Juegos. Yo no tenía mucha fe de que sucediera, pero cuando recibí la noticia me puse muy contento y desde ese momento empecé a prepararme”. La etapa previa incluyó entrenamientos en Mar del Plata y una concentración en Buenos Aires: “Estuve un mes y medio preparándome. Una semana y media antes viajé a Buenos Aires porque las instalaciones son mejores que las que tenemos acá”.

Más allá del desafío competitivo, Iglesias sabe que su participación fue un paso clave para la disciplina en el país: “Los clavados en Argentina están volviendo a resurgir. La última representación había sido hace 30 años y ahora estamos empezando de vuelta. Es un trabajo duro, muy de a poco, yendo a Sudamericanos, Panamericanos y sumando experiencia para rozarse con lo mejor”.

El marplatense destacó las diferencias con los potencias continentales: “Se nota que ellos tienen más experiencia porque compiten muchísimo más al año, además de contar con mejores infraestructuras y equipos de trabajo completos con entrenadores, preparadores físicos, psicólogos y kinesiólogos. Nosotros entrenamos tres horas por día y ellos llegan a cuatro o cinco. Ahí está la diferencia”.

Sobre su futuro, Iglesias reconoció que está evaluando emigrar para potenciar su carrera: “Acá en Mar del Plata siento que encontré un techo. En Argentina competimos una o dos veces al año a nivel nacional y muy poco internacionalmente. La posibilidad de irme al exterior a entrenar está y estamos tratando de cerrar todo para que pase. Es una decisión de vida, porque cambia todo: país, idioma, personas, pero la idea siempre es tratar de mejorar para dejar a la Argentina en lo más alto”.

De cara a lo que resta de la temporada, no hay competencias internacionales confirmadas para mayores: “Puede ser que haya algún nacional más, pero a nivel internacional no queda nada. En septiembre está el Sudamericano juvenil, esperemos que haya representación argentina también”.

Finalmente, Iglesias dejó un mensaje que resume lo que significa su presencia en Asunción 2025: “Espero que con esto la gente conozca más el deporte y podamos seguir creciendo”.