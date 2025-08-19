El marplatense Manuel Iglesias fue protagonista de una participación histórica para los clavados argentinos en los Juegos Panamericanos Junior 2025: compitió en las finales de trampolín de 1 y 3 metros, convirtiéndose en el primer representante nacional en la disciplina desde Mar del Plata 1995.

En el Centro Acuático Olímpico de Asunción, Iglesias cerró una semana inolvidable con dos presencias en finales continentales. En la prueba de trampolín de 3 metros, el marplatense finalizó en el puesto 12 con un puntaje de 309.80, en una competencia de altísimo nivel. El podio quedó en manos del mexicano David Vázquez, que se consagró campeón con 417.65 puntos; su compatriota Jesús Agúndez, que se llevó la plata con 414.50; y el canadiense Carson Paul, que obtuvo la medalla de bronce con 403.75.

Además, Iglesias también disputó la final de trampolín de 1 metro, donde volvió a ubicarse en el 12° lugar, cerrando así su primera experiencia en un certamen internacional de máxima exigencia.

Su participación cobra una dimensión especial: hacía 30 años que Argentina no tenía un clavadista en una cita panamericana, desde que en los Juegos de Mar del Plata 1995 se presentó por última vez un representante nacional en la disciplina.

Con apenas 20 años, Manuel Iglesias no solo abrió un nuevo capítulo para los clavados argentinos, sino que además se proyecta como una de las grandes promesas a seguir de cara al futuro.

