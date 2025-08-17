Los Juegos Panamericanos Junior de Asunción tuvieron un nuevo protagonista marplatense en escena. El clavadista de nuestra ciudad, Manuel Iglesias, abrió la actividad de esta disciplina compitiendo en trampolín de 1 metro.

Por la mañana tuvo una buena clasificación metiéndose en la final de la especialidad y luego, terminó en el puesto 12 en un buen nivel de competencia. Cabe destacar que a través de su presentación, Argentina vuelve a tener presencia panamericana luego de los Juegos de Mar del Plata 1995.

En la instancia de clasificación logró el 10° mejor puntaje de la tanda 301.65 en total con su mejor salto en 62 puntos pero con el objetivo alcanzado de meterse en la final de la competencia que se realizaría por la noche.

En la definición directa de las medallas tuvo dos buenos saltos (el primero y el cuarto) con 62 y 64.50, pero el segundo y el tercero no fueron buenos y su calificación ya estuvo muy condicionada para el resto de la competencia.

Fue un 12° lugar en el clasificador final con 294.50 como calificación final pero completando una presentación histórica para los clavados argentinos, luego de 30 años. La medalla de oro fue para el cubano Frank Rosales, escoltado por el mexicano David Vázquez y el colombiano Miguel Tobar.

Sin embargo, tendrá revancha el próximo lunes cuando participe de la competencia en el trampolín de 3 metros.