El lunes será otro día de acción plena en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y entre las múltiples disciplinas que se presentarán, hará su debut el atletismo; deporte que tendrá una nutrida participación marplatense.

Para la primera jornada sólo habrá una deportista en escena que será Juana Zuberbuhler pero participando en la posta 4x400 metros mixtos donde tendrá su primera aparición en el campeonato continental. La restante será individual.

Después de haber hecho historia en los Panamericanos Junior al convertirse en el primer deportista argentino que volvió a disputar un Juego de este nivel en Clavados desde Mar del Plata 1995; Manuel Iglesias hará la clasificación del Trampolín de 3 metros buscando meterse en la final como lo hizo con el implemento en un metro.

En caso de meterse entre los 12 mejores de la especialidad, la final recién la disputará el martes por lo que tendrá un tiempo de recuperación antes de buscar una buena posición.

CALENDARIO - Lunes 18 de Agosto 2025

11 hs - Clavados - Trampolín 3 metros - Clasificación - Manuel Iglesias

21.30 hs. - Atletismo - Posta 4x400 mixto - Juana Zuberbhuler

