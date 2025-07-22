Mar del Plata en los ASU 2025: se despidió la delegación
El Comité Olímpico Argentino (COA) hizo el Acto de Entrega de la Bandera Argentina y la despedida de Delegación. Habrá 17 deportistas marplatenses. Conocé quienes son.
El Comité Olímpico Argentino (COA) hizo el Acto de Entrega de la Bandera Argentina y la despedida de Delegación. Habrá 17 deportistas marplatenses. Conocé quienes son.
En la segunda semana de competencia de los Juegos Panamericanos Junior, comenzará otro deporte importante como el atletismo y continúan los Clavados.
Este sábado se realizó el primer torneo oficial de la temporada 2025 de pista y campo con actuaciones destacadas de varios deportistas locales.
Por el Sudamericano U20, Argentina completó una gran tarea y los marplatenses pudieron ganar cuatro medallas de plata (Rojas Landaburu, Guerrero y Zuberbhuler).
El marplatense logró el segundo puesto en los 5 mil metros del certamen que se disputa en Lima, Perú. Además, Juana Zuberbhuler fue quinta en los 1.500.
La marplatense Juana Zuberbuhler fue una de las figuras de la delegación de la Provincia de Buenos Aires que sumó 34 medallas en el Campeonato Nacional U18 que se desarrolló durante el fin de semana en Chaco.