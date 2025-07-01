Lucas Conde y su primera experiencia en la Selección Mayor: "Es un sueño que tenía hace unos años"
El marplatense Lucas Conde habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) después de dos Weeks de la VNL con la Selección Argentina.
El marplatense Lucas Conde habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) después de dos Weeks de la VNL con la Selección Argentina.
El marplatense Lucas Conde volverá a integrar la Selección Argentina que participará del Week 3 de la Volleyball Nations League en Japón.
El equipo nacional superó por 3-2 a Cuba cerrando la segunda semana de acción para la Volleyball Nation League (VNL). Esta vez, Lucas Conde no participó.
En el segundo partido de la semana por la VNL en Serbia, Argentina perdió 3-1 ante Irán con parciales 21-25, 25-22, 22-25 y 22-25. El marplatense Lucas Conde sumó 4 puntos.
El Seleccionado Argentino de Voley cayó 3-1 ante Italia en el último partido de la semana inicial de la VNL en Canadá. El marplatense Lucas Conde no sumó minutos.
Sin presencia en cancha del marplatense Lucas Conde, la Selección Mayor venció al local por 3-2 teniendo a Luciano Palonsky como máximo anotador con 25 puntos.
La Selección Argentina de Voley comenzó con un triunfo 3-1 la participación en Canadá por el Week 1 de la VNL nada menos que ante el campeón olímpico, Francia. Mañana juegan a las 21 ante el local.
Con el marplatense Lucas Conde en cancha, la Selección Argentina de Voley venció a Cuba por 3-2 antes de viajar para debutar en la Volleyball Nation League (VNL).
El marplatense Lucas Conde fue citado por Marcelo Méndez para los partidos amistosos que jugará la Selección Argentina Mayor ante Cuba en San Juan.
El equipo que integran los marplatenses Lucas Conde y Mauro Zelayeta perdió 3-2 ante un combinado "B" del dueño de casa. Mañana juegan ante Chile.
La Selección Argentina U21 finalizó su participación en el Sudamericano de la categoría con una contundente derrota 3-0 ante Brasil. El marplatense Lucas Conde volvió a ser protagonista en lo que fue un objetivo alcanzado: clasificar al Mundial del año próximo.
El marplatense Lucas Conde formó parte nuevamente del equipo inicial de Argentina en su segunda presentación por el Campeonato Sudamericano U21 que se está disputando en Perú. Esta vez vencieron 3-0 al local y hoy se cruzan con Bolivia.