La Selección Argentina de vóley afrontará desde este miércoles el tercer y decisivo weekend de la Volleyball Nations League (VNL), donde se definirán los clasificados a la instancia final del certamen.

El conjunto dirigido por Marcelo Méndez se trasladó a Japón para disputar los últimos cuatro compromisos de la fase regular con el objetivo de mantenerse entre los siete mejores equipos y asegurar su presencia en la etapa definitoria del torneo.

El debut del combinado nacional será este miércoles desde la medianoche (hora argentina) frente a Brasil, en un clásico sudamericano con mucho en juego. Luego, el 17 de julio a las 7:20, se medirá ante el anfitrión Japón, continuará su camino enfrentando a Estados Unidos el 18 de julio a las 3:30 y cerrará su participación el 19 de julio desde las 23:00 enfrentando a Turquía.

Argentina llega a este último tramo de competencia en el séptimo puesto de la tabla general con cinco victorias acumuladas, sabiendo que necesita mantenerse dentro de esas posiciones para clasificar a la fase final que comenzará a jugarse el 30 de julio. China ya tiene asegurado su lugar por ser sede del evento decisivo, mientras que los siete mejores del ranking completarán el cuadro de finalistas.

Entre los convocados se destaca nuevamente la presencia del marplatense Lucas Conde, quien sigue consolidándose en el plantel mayor y sumando experiencia internacional en una competencia de máxima exigencia como la VNL. El joven receptor punta formó parte de la delegación que viajó a Japón el pasado viernes y será una alternativa en la rotación del entrenador argentino.

Con partidos de alto nivel y rivales de jerarquía, Argentina encara esta última ventana con la ilusión intacta de seguir siendo protagonista y pelear hasta el final por un lugar en la definición del certamen más importante del vóley de selecciones en la temporada.

FIXTURE DE ARGENTINA – WEEK 3 DE LA VNL

16/7, 00:00: Argentina vs. Brasil

17/7, 7:20: Argentina vs. Japón

18/7, 03:30: Argentina vs. Estados Unidos

19/7, 23:00: Turquía vs. Argentina