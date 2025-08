La Selección Argentina de Voleibol Mayor ya comienza a preparar lo que será su participación en la tercera semana de acción en la Volleyball Nations League que se desarrollará en Japón.

Después de una doble participación en los primeros dos Week donde Argentina consiguió un récord de 5 triunfos y 3 derrotas, el marplatense Lucas Conde aprovechó las ocasiones que tuvo y el entrenador, Marcelo Méndez, volvió a confiar en él por lo que fue incluido en la lista que se dio a conocer hoy.

El plantel tuvo un descanso después de un largo viaje y ahora piensa en los rivales difíciles que tendrá en esta nueva instancia de competencia, pero que no será muy distinto a lo que han tenido que afrontar hasta ahora.

Según se informó, el cronograma incluye el viaje esta noche rumbo a Japón donde tendrán que medirse con Brasil, el equipo local, Estados Unidos y Turquía entre el 16 y el 19 de julio.

Lista de Convocados – Week 3

Matías Sánchez

Matías Giraudo

Bruno Lima

Pablo Koukartsev

Germán Gómez

Luciano Palonsky

Luciano Vicentín

Ignacio Luengas

Manuel Armoa

Lucas Conde

Agustín Loser

Nicolás Zerba

Joaquín Gallego

Imanol Salazar

Santiago Danani

Staff

Marcelo Méndez

Horacio Dileo

Juan Manuel Méndez

Matías Coria

Mariano Dellavalle

Juan Cheulani

FIXTURE

16/7 00hs ARG vs BRA

17/7 7:20hs ARG vs JPN

18/7 3:30hs ARG vs USA

19/7 23hs ARG vs TUR